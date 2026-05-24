Este es el tercero de una serie de reportajes sobre la crisis política y económica de Bolivia. Lea la primera parte y la segunda parte aquí.

LA PAZ, Bolivia — Sábado, 23 de mayo de 2026 — Lo que comenzó hace tres semanas como una ola de descontento económico se ha agriado en algo más oscuro y más deliberado: una campaña coordinada de violencia diseñada no para arrancar concesiones a un gobierno, sino para destruirlo. Este sábado, mientras el ministro de Obras Públicas de Bolivia encabezaba una caravana humanitaria ondeando banderas blancas por la carretera La Paz–Oruro, fue emboscado — no una, sino dos veces — por manifestantes armados con dinamita. Durante horas se desconoció su paradero. La pregunta que Bolivia debe plantearse ahora ya no es si estas protestas representan una voluntad popular legítima. Es quién mueve realmente los hilos — y por qué no pueden permitirse que Bolivia tenga paz.

Un Ministro Emboscado. Una Caravana Rechazada. La Paciencia de un Gobierno, a Prueba.

El ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora encabezó el operativo de corredor humanitario "Banderas Blancas" — una caravana de aproximadamente 2.000 efectivos policiales y militares en cerca de 150 vehículos — que partió de La Paz al amanecer del sábado con el objetivo de despejar la carretera crítica que une la capital con Oruro, a 227 kilómetros, para permitir que alimentos, combustible, oxígeno e insumos esenciales lleguen a una ciudad sitiada por más de tres semanas.

Zamora había anunciado su disposición personal a dialogar con los manifestantes en cada punto de bloqueo a lo largo de la ruta. "Diálogo ante todo y estamos trabajando en conjunto con nuestros policías y militares sin armas letales," declaró al salir la caravana — un gobierno que había elegido la moderación y las banderas blancas sobre la fuerza, aun desplegando 2.000 efectivos.

El gesto no fue correspondido. A medida que la caravana avanzaba, grupos de bloqueadores la atacaron en múltiples puntos de la ruta — en La Ventilla y Achica Arriba — antes de que el episodio más violento se registrara en la comunidad de Copata, donde los manifestantes lanzaron dinamita contra el contingente, obligando a militares y policías a replegarse. Un audio captado por la Policía Boliviana reveló las instrucciones que un dirigente compartía con los bloqueadores en tiempo real. En el registro se escucha la frase "tenemos que bajar a ese c*judo" — en aparente alusión directa al ministro.

Zamora llegó a Copata "con mucha dificultad," relató más tarde, pasando por San Antonio, donde describió a los comunarios como "muy violentos." Había dinamita, dijo, bloqueando el avance de la caravana — y el ataque llegó desde ambas direcciones simultáneamente. "Los comunarios no solo nos empezaron a emboscar de adelante, sino que venían de atrás," afirmó.

Durante varias horas, el paradero de Zamora fue desconocido. Optó por no revelar su ubicación, citando el riesgo. "No tenemos ruta para volver a La Paz y todavía estamos en una zona de riesgo. Tenemos que salir todos de este embrollo, pero estamos bien," dijo en una llamada al diario El Deber, el principal diario de Bolivia, al que contactó para confirmar que se encontraba a salvo. Añadió que había llamado a su familia para tranquilizarla, y que hablaría con el presidente para confirmar que contaba con la protección necesaria para emprender el retorno a la sede de Gobierno. Finalmente logró escapar tomando caminos alternativos de tierra, contactando a su familia para informarles que había conseguido ponerse a salvo.

Las banderas blancas no habían significado nada. El diálogo no había significado nada. Un ministro de gabinete de un gobierno elegido democráticamente había sido cazado en las carreteras de su propio país, dos veces, por personas que lanzaban dinamita — mientras cumplía una misión humanitaria para alimentar a una ciudad hambrienta.

"Todo Tiene un Límite": Paz Lanza su Advertencia Más Grave

Al hablar con el canal de televisión argentino TN este sábado — el mismo día en que su ministro era emboscado — el presidente Rodrigo Paz se mantuvo exteriormente comprometido con el diálogo. "Voy a extremar todos los esfuerzos desde el gabinete, desde el Gobierno para el diálogo, pero todo tiene un límite y eso dependerá mucho de estos días, de este fin de semana, donde se están generando una serie de encuentros," declaró.

Las palabras fueron medidas. Pero el tono detrás de ellas, no. Paz señaló nuevamente de manera directa al Chapare y a Evo Morales como los instigadores de la violencia, advirtiendo que "hay grupos que no quieren dialogar" y describiendo la crisis estructural como una de raíces de más de 20 años que su gobierno heredó — pero que está siendo deliberadamente explotada para impedir que Bolivia la resuelva alguna vez. No descartó recurrir a mecanismos constitucionales para restaurar el orden.

La paciencia que Paz ha demostrado durante las últimas tres semanas no es debilidad — es, en contexto histórico, un contraste deliberado y consciente con el único precedente que realmente acecha a la política boliviana. En octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada respondió a las protestas por las exportaciones de gas natural — protestas también centradas en El Alto y La Paz, también con participación de la COB, también con bloqueos y dinamita — con una represión militar que pasó a la historia como "el octubre negro." Para cuando Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003, 58 personas — en su mayoría de El Alto — habían muerto y más de 400 habían resultado heridas. Un jurado federal estadounidense lo declaró posteriormente responsable de asesinatos extrajudiciales; un tribunal boliviano ya había condenado a prisión a cinco militares y dos ministros por la masacre.

Paz conoce esa historia. Todo boliviano la conoce. Su decisión de enviar 2.000 efectivos al altiplano con banderas blancas en lugar de armas es un mensaje — a su propio pueblo y al mundo — de que este gobierno no será el que dispare contra los manifestantes. El costo político de esa contención se mide en emboscadas. El costo moral de abandonarla se mediría en cadáveres. El diálogo se rompió el jueves cuando las organizaciones sociales acusaron al gobierno de no atender sus demandas — pero son los manifestantes, no el gobierno, quienes se han negado a negociar de buena fe, quienes han rechazado caravanas humanitarias a dinamitazos, y quienes han emboscado a un ministro de gabinete dos veces en una carretera que recorrió portando banderas blancas.

Al 21 de mayo, cuatro personas habían muerto como consecuencia directa de las protestas: tres por la imposibilidad de los servicios de emergencia de llegar a hospitales bloqueados, y una en enfrentamientos con la Policía. Noventa personas habían sido detenidas en relación con los disturbios. El recuento continúa en aumento.

Los Hombres Detrás de las Barricadas: Hombres que Huyen de la Justicia

La pregunta central que la cobertura internacional no ha formulado — y que los bolivianos en el terreno se hacen en voz alta — es esta: ¿quiénes lideran estas protestas, y qué ganan personalmente con derrocar a este gobierno?

La respuesta, en dos casos, es llamativamente similar: son hombres que enfrentan investigaciones penales, que están blindados de la justicia por el caos que generan, y cuya libertad personal puede depender de impedir que Bolivia tenga un sistema legal funcional.

Evo Morales no necesita presentación. El expresidente de Bolivia y autoproclamado defensor de los pobres indígenas es actualmente un prófugo de un tribunal de Tarija que emitió una orden de aprehensión en su contra después de que se negara a comparecer a juicio por cargos de trata de personas agravada — específicamente, una presunta relación sexual con una menor de 15 años que dio a luz a un niño registrado con su nombre. Los fiscales han reunido más de 170 piezas de evidencia. El tribunal ha congelado sus cuentas bancarias y autorizado a la Policía a detenerlo a la vista sin necesidad de orden judicial. Permanece refugiado en el Chapare — su bastión político — dirigiendo los bloqueos, eludiendo el juicio, y alegando que la CIA le envía helicópteros para secuestrarlo.

El argumento de que Morales usa la frustración popular para evadir a la justicia no es una teoría conspirativa marginal. Es la evaluación del propio gobierno de Bolivia. El subsecretario de Estado de EE.UU. Christopher Landau y analistas serios de la región han calificado los disturbios en curso como un "golpe de Estado." Lo que Morales no puede obtener en las urnas y no puede evadir en un tribunal, intenta tomarlo por las calles.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana — la federación laboral más poderosa de Bolivia y el motor organizativo de las protestas — tiene sus propios problemas legales. El 7 de mayo de 2026, el diputado Manolo Rojas presentó una denuncia penal formal contra Argollo, acusándolo de haber tramitado y cobrado fraudulentamente una pensión de invalidez de más de 141.000 bolivianos en 2021 — completando en cinco días un trámite burocrático que a los trabajadores ordinarios les lleva tres años. La denuncia fue admitida formalmente por los fiscales de La Paz, quienes abrieron una investigación.

El 12 de mayo, la Fiscalía General confirmó que la investigación había sido formalmente abierta. El fiscal a cargo anunció que Argollo sería convocado a prestar declaración. El ministro de Trabajo desafió públicamente a Argollo a mostrar sus boletas de pago y transparentar sus ingresos.

Argollo, quien asumió la dirigencia de la COB en octubre de 2025 y ha liderado las movilizaciones actuales, calificó los cargos de "guerra sucia." Simultáneamente, ha rechazado todo diálogo con el gobierno de Paz, liderado marchas exigiendo la renuncia del presidente, y se ha negado a comprometerse con cualquier solución negociada a la crisis. Sindicatos de transporte pesado, gremios de comerciantes y otros sectores han anunciado acciones legales propias contra Argollo, así como contra el líder de la Federación Tupac Katari y el senador Nilton Condori, ambos también vinculados al movimiento de protesta.

La coincidencia es difícil de ignorar. El hombre que lidera el sindicato más grande de Bolivia — la columna vertebral organizativa de los bloqueos — está simultáneamente bajo investigación criminal y rechazando categóricamente todo diálogo con el gobierno que lo procesaría. Su paradero, como el de Morales, no es conocido de manera consistente.

Este es el liderazgo del "levantamiento popular" que el mundo está observando. No trabajadores en busca de salarios justos, sino un prófugo de un juicio por trata y un jefe sindical investigado por fraude — ambos con incentivos personales abrumadores para asegurarse de que este gobierno caiga.

El Choque de Dos Bolivias: La Civilidad Frente a la "Barbarie"

No hay nada sutil en el contraste que ha emergido en los últimos días entre las dos fuerzas movilizadas de Bolivia. En las tierras altas del occidente, a lo largo de las carreteras del altiplano: ataques con dinamita a caravanas humanitarias, la emboscada a un ministro que portaba banderas blancas, el bloqueo de hospitales hasta que los niños mueren. En las tierras bajas del oriente, en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija: marchas pacíficas, líderes cívicos exigiendo el Estado de Derecho, ciudadanos con camisas blancas llenando las plazas para defender un orden democrático — "esa Bolivia que trabaja, que produce, y que exige estabilidad para salir adelante."

El Comité Pro Santa Cruz ya ha declarado la emergencia permanente y exigido al gobierno de Paz que restaure el orden y proteja la vida y el sustento de todos los bolivianos. Emitió un ultimátum: si los bloqueos no se levantan antes del domingo, los ciudadanos tomarán el asunto en sus propias manos.

Las protestas no son Bolivia hablando. Son una facción de Bolivia siendo manipulada por hombres que han perdido elecciones, que enfrentan tribunales, y que harán cualquier cosa — incluyendo asfixiar a La Paz, emboscar ministros y atacar misiones humanitarias — para evitar rendir cuentas.

El Mundo Lo Está Entendiendo Mal

La cobertura internacional ha presentado esta crisis principalmente como una historia de descontento popular con un presidente impopular. Ese enfoque no está del todo equivocado — Paz heredó una situación económica catastrófica y sus primeras decisiones generaron enojo genuino. Pero es peligrosamente incompleto.

Lo que ocurre en Bolivia no son simplemente protestas contra un gobierno. Es una colusión y conspiración — coordinada entre prófugos de la justicia, redes de financiamiento criminal, organizaciones políticas extranjeras e intereses del narcotráfico — para derrocar a un gobierno elegido democráticamente y reemplazarlo con una fuerza política que proteja a todos los anteriores de la responsabilidad legal.

Las protestas fueron detonadas por una ley de hipoteca de tierras, pero hace tiempo que abandonaron cualquier demanda específica en favor de un único objetivo: la renuncia del presidente. Ese objetivo no beneficia a ningún minero ni campesino. Beneficia a Evo Morales, que necesita Bolivia ingobernable. Beneficia a Mario Argollo, que necesita un gobierno que no lo procese. Beneficia a las redes narco del Chapare, que necesitan a UMOPAR fuera de su territorio.

El presidente Paz describió la crisis como de raíces de más de 20 años — una crisis estructural que requiere soluciones estructurales, deliberadamente obstruida por quienes no quieren que esas soluciones lleguen. No se equivoca. Y su contención — banderas blancas frente a la dinamita, diálogo frente a la emboscada — es el cálculo político más valiente o más costoso de la historia reciente de Bolivia. El fin de semana comenzará a decirnos cuál.

Lo que no está en duda es esto: un gobierno que ganó su mandato en las urnas, que ha buscado el diálogo en cada oportunidad, que envió a sus ministros a territorio hostil con banderas blancas, está siendo sitiado por hombres que no pueden enfrentar un tribunal y no pueden ganar una elección. Eso no es un movimiento de protesta. Es la barbarie usando la política como máscara. Y Bolivia — la Bolivia de las plazas de Santa Cruz, de los contramanifestantes de La Paz, de las asambleas cívicas de Cochabamba y Tarija — merece que el mundo entienda la diferencia.