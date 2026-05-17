Con el servicio de Long Island Rail Road completamente suspendido debido a la huelga, la MTA está operando autobuses lanzadera (shuttle buses) limitados y orientando a los usuarios hacia autobuses, metros y opciones alternativas para llegar a la ciudad de Nueva York. Aquí tienes una guía rápida para el trayecto del lunes.

Shuttle Buses de la MTA: Dónde y cuándo operan

La MTA ofrecerá "shuttle buses" durante las horas pico de los días laborables entre seis ubicaciones de Long Island y puntos clave de conexión con el metro en Queens.

Horario: Hacia Queens/Manhattan de 4:30 a 9:00 a.m., y de regreso a Long Island de 3:00 a 7:00 p.m. de lunes a viernes.

Hacia Queens/Manhattan de 4:30 a 9:00 a.m., y de regreso a Long Island de 3:00 a 7:00 p.m. de lunes a viernes. Capacidad: Alrededor de 13,000 asientos en total (solo cerca del 5% del flujo habitual de pasajeros de LIRR), por lo que se esperan largas filas y autobuses llenos.

La MTA informa que los "shuttles" operarán en los siguientes puntos:

Hacia Jamaica-179 St (Línea F)

Ronkonkoma LIRR → Jamaica–179 St (F): Los autobuses saldrán desde la estación de Ronkonkoma hacia la estación del tren F en la calle 179 en Queens, donde podrás hacer transbordo hacia la línea F con dirección a Manhattan.

Los autobuses saldrán desde la estación de Ronkonkoma hacia la estación del tren F en la calle 179 en Queens, donde podrás hacer transbordo hacia la línea F con dirección a Manhattan. Huntington LIRR → Jamaica–179 St (F): Los autobuses también conectarán la estación de Huntington con la calle 179, enlazando con la línea F.

Hacia Howard Beach-JFK (Línea A)

Bay Shore, Hicksville, Mineola → Howard Beach–JFK (A): Los autobuses saldrán desde las estaciones de Bay Shore, Hicksville y Mineola, además de un estacionamiento de conexión (park-and-ride) en Hempstead Lake State Park, con destino a Howard Beach–JFK Airport (tren A), donde podrás hacer transbordo a la línea A hacia Brooklyn y Manhattan.

Hemos incluido el mapa oficial de los autobuses lanzadera en este artículo (imagen superior).

Autobuses NICE: Conexiones clave hacia Queens

Los pasajeros del condado de Nassau pueden utilizar los autobuses NICE para llegar a las estaciones de metro de Queens en lugar de depender de los autobuses lanzadera de la MTA. La MTA detalla los principales puntos de transbordo:

179 St (F): Rutas de NICE n1, n6, n6x, n22, n22x, n24, n26.

Rutas de NICE n1, n6, n6x, n22, n22x, n24, n26. Terminal de autobuses de Jamaica (a corta distancia a pie de 169 St (F)): Rutas de NICE n1, n6, n6x, n22, n22x, n24, n26.

Rutas de NICE n1, n6, n6x, n22, n22x, n24, n26. Jamaica Center–Parsons/Archer (E, J, Z): Rutas de NICE n4, n4x.

Rutas de NICE n4, n4x. Flushing–Main St (7): Las rutas de NICE n20G y n20X conectan aquí con el tren 7.

Las rutas de NICE n20G y n20X conectan aquí con el tren 7. Far Rockaway–Mott Av (A): Rutas de NICE n31, n31X/M, n32, n33.

Metro: Las mejores líneas para utilizar

Una vez que llegues a Queens, la MTA recomienda estas líneas de metro para trasladarte a Manhattan y a otros distritos (boroughs):

Línea 7: Desde Flushing–Main St o Mets–Willets Point / Citi Field hacia Midtown (Times Sq–42 St).

Desde Flushing–Main St o Mets–Willets Point / Citi Field hacia Midtown (Times Sq–42 St). Línea F: Desde 179 St o 169 St hacia Manhattan y Brooklyn.

Desde 179 St o 169 St hacia Manhattan y Brooklyn. Línea A: Desde Howard Beach–JFK o Far Rockaway–Mott Av hacia Brooklyn y Manhattan.

Desde Howard Beach–JFK o Far Rockaway–Mott Av hacia Brooklyn y Manhattan. Líneas E, J, Z: Desde Jamaica Center–Parsons/Archer hacia Manhattan.

Nota: Puedes pagar con tu teléfono, tarjeta de crédito/débito o tarjeta OMNY en el metro y en los autobuses de la MTA.

Citi Field: Estacionamiento gratuito + Tren 7

Para ayudar durante la huelga, el estadio Citi Field ofrece estacionamiento gratuito para que los conductores puedan dejar sus vehículos y abordar el tren 7.

Dónde: Estacionamientos de Citi Field en Queens, junto a Mets–Willets Point (tren 7).

Estacionamientos de Citi Field en Queens, junto a Mets–Willets Point (tren 7). Cómo ayuda: Estaciónate gratis y toma la línea 7 para llegar a Midtown; puedes hacer transbordo a otras líneas en 74 St–Broadway, Queensboro Plaza o Times Sq.

La MTA señala que se monitoreará el metro y se desplegarán vagones adicionales donde sea posible, pero advierte que los trenes desde los puntos neurálgicos de Queens, como Jamaica y Citi Field, podrían estar extremadamente llenos durante la hora pico de la mañana.

Uber, Lyft y Conducir: Qué esperar

Con el LIRR fuera de servicio y la capacidad de los autobuses lanzadera limitada, el transporte por aplicación y el uso del automóvil particular serán más costosos y lentos de lo habitual:

Transporte por aplicación (Uber/Lyft): Durante interrupciones viales importantes en el pasado, las tarifas desde el centro de Nassau hasta Manhattan a menudo aumentaron a un rango de $80 a $150+ dólares en horas pico (especialmente con lluvia o tráfico pesado), en comparación con los viajes típicos en horas de menor demanda, que pueden costar la mitad o menos. Espera tarifas dinámicas (surge pricing), tiempos de espera más largos y posibles cancelaciones por parte de los conductores debido a la congestión en las carreteras.

Durante interrupciones viales importantes en el pasado, las tarifas desde el centro de Nassau hasta Manhattan a menudo aumentaron a un rango de $80 a $150+ dólares en horas pico (especialmente con lluvia o tráfico pesado), en comparación con los viajes típicos en horas de menor demanda, que pueden costar la mitad o menos. Espera tarifas dinámicas (surge pricing), tiempos de espera más largos y posibles cancelaciones por parte de los conductores debido a la congestión en las carreteras. Conducir: La MTA advierte explícitamente que "habrá congestión en las carreteras y las alternativas de viaje estarán cerca o al límite de su capacidad debido a la afluencia de pasajeros adicionales". Esto significa trayectos más lentos en la LIE, Northern State y Southern State, además de peajes y costos de estacionamiento más elevados si manejas todo el camino hasta Manhattan.

Para la mayoría de los usuarios, la combinación de conducir hasta un punto clave en Queens (Citi Field, 179 St, Jamaica) y luego tomar el metro será probablemente más económica y predecible que intentar usar un servicio de viaje compartido de puerta a puerta.

Consejos rápidos para el lunes

Sal mucho más temprano de lo habitual: Con la capacidad limitada de los autobuses lanzadera y los metros llenos, planifica tiempo extra para evitar contratiempos o retrasos en tu trabajo. Usa Queens como tu "puente": Conduce o toma un autobús hacia Jamaica, Flushing, Citi Field o la calle 179, y luego cambia al metro. Revisa las aplicaciones: Utiliza la aplicación de la MTA, NICE GoMobile y Google Maps para seguir los retrasos y la afluencia de pasajeros en tiempo real. Evita los Ubers costosos de último minuto si puedes: Intenta coordinar viajes compartidos con conocidos (carpools) o utiliza el estacionamiento de conexión en Citi Field para mantener los costos bajos.

Para enterarte de los cambios de último minuto, la página de la MTA sobre la huelga es el principal punto de referencia: Huelga de LIRR: El servicio está suspendido.