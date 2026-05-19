LA PAZ, Bolivia — Las imágenes que llegan desde La Paz cuentan una historia de desesperación cruda: mineros arrojando explosivos contra la policía, gases lacrimógenos flotando sobre manifestantes frente al palacio presidencial, carreteras bloqueadas durante semanas, estantes de supermercados vacíos, hospitales con poco oxígeno. Bolivia atraviesa lo que muchos analistas llaman la peor crisis económica en una generación, y su presidente recién electo, Rodrigo Paz, lucha por su supervivencia política apenas seis meses después de asumir el cargo.

Pero detrás del genuino dolor económico de los bolivianos yace algo más calculado. El gobierno de Paz, respaldado por una comunidad internacional cada vez más alarmada, está sonando la alarma: lo que parece ser un levantamiento espontáneo es, al menos en parte, un intento orquestado del ex presidente Evo Morales para derrocar a un gobierno democráticamente electo y abrirse camino de regreso al poder. Y según el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, las manos que tiran de los hilos no son todas bolivianas.

Después de una marcha de seis días a través de los Andes, miles de seguidores de Morales, algunos blandiendo cartuchos de dinamita y hondas, convergieron en La Paz el lunes, donde fueron recibidos por la policía. Explosiones retumbaron en el centro mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos contra manifestantes que pedían la renuncia del presidente.

Una Crisis Construida Sobre Ruinas Dejadas Atrás

Para entender estas violentas protestas bolivianas, hay que entender lo que Rodrigo Paz heredó. Cuando asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025, tomó las riendas de una nación bajo severa tensión económica: inflación superior al 20%, reservas de divisas casi agotadas, servicios públicos deteriorándose y filas de combustible que se extendían por cuadras.

Esa herencia no fue un accidente. Entre 2006 y 2024, "Bolivia creó 67 empresas estatales con inversiones que totalizaron $7.55 mil millones, de los cuales solo se recuperó el 18%", según un informe de Intellinews. El ministro presidencial José Luis Lupo reportó $1.46 mil millones en pérdidas vinculadas a empresas "inviables" y $1.13 mil millones adicionales relacionados con plantas industriales promovidas bajo la estrategia de sustitución de importaciones del ex presidente Luis Arce, muchas de las cuales permanecen inconclusas, no operativas o técnicamente en quiebra según informó Infobae. Estas inversiones se financiaron parcialmente a través de préstamos extraídos de reservas internacionales, drenando directamente la posición financiera externa de Bolivia. El propio Paz ha descrito haber heredado un "estado en bancarrota".

Los ingresos por exportaciones de gas natural —un motor económico clave y fuente de divisas— habían disminuido desde 2022, debido en parte a la menor inversión bajo el modelo dirigido por el estado. La escasez de gasolina y dólares estadounidenses contribuyó al aumento de la inflación, con el FMI proyectando un crecimiento económico de solo 0.6% en 2025.

El detonante de la ola actual de protestas comenzó posiblemente con un decreto presidencial en diciembre de 2025 que eliminó los subsidios al combustible. Para controlar un déficit presupuestario masivo, Paz eliminó los subsidios al combustible que representaban un pilar del modelo económico del MAS. Pequeñas cosas fueron acumulándose —el tema salarial, la crisis económica, la "gasolina basura" importada que afectaba la vida diaria de los conductores, escasez de diésel— hasta que la frustración explotó en las calles.

Paz anuló una ley separada de hipoteca de tierras que había inflamado aún más a las comunidades rurales, pero incluso esa concesión no fue suficiente para detener la propagación de las protestas. Se reportaron más de 40 puntos de bloqueo en seis de los departamentos de Bolivia, dejando al país casi aislado internamente. La Cámara Nacional de Comercio estimó pérdidas de más de $50 millones por día a nivel nacional, con pérdidas acumuladas por los bloqueos que superan los $500 millones.

La Fractura Que Hizo Esto Posible

Morales no llegó a este momento solo. Su capacidad para explotar la crisis actual es inseparable de su amarga ruptura con Luis Arce, su ex protegido y sucesor.

Las divisiones políticas de Bolivia se profundizaron después de que Morales se separó del MAS gobernante tras una amarga disputa con el ex presidente Arce. La fractura debilitó la izquierda política de Bolivia y abrió la puerta a la victoria de Paz en las elecciones de 2025, poniendo fin a casi dos décadas de dominio de fuerzas alineadas con Morales.

Los dos hombres que alguna vez fueron los pilares gemelos del socialismo boliviano se convirtieron en rivales feroces. Durante la presidencia de Arce, el conflicto entre ellos paralizó la gobernabilidad y profundizó la caída económica del país. En 2024, el ex presidente Arce declaró a un medio mexicano que los rumores sobre la relación de Morales con una menor habían sido "un secreto a voces" durante todo el mandato de su ex mentor.

Los años de Arce terminaron en un repudio histórico. En las elecciones nacionales de 2025, el electorado boliviano votó para poner fin a dos décadas de gobernanza del MAS. La representación del MAS se redujo de mayorías en ambas cámaras del Congreso a solo dos miembros en la cámara de diputados de Bolivia.

La Caída de la Casa de Arce

La escala de la corrupción que alimentó el colapso de Bolivia se ha expuesto desde entonces en un tribunal, y va más allá del ex presidente mismo.

Solo un mes después de dejar el cargo, Luis Arce fue arrestado en las calles de La Paz en diciembre de 2025 por la fuerza policial anticorrupción de Bolivia. Un juez posteriormente ordenó su detención durante cinco meses en detención preventiva en la prisión de San Pedro —una de las más grandes de La Paz— citando la gravedad de los cargos que "afectan directamente los activos y recursos del estado asignados a sectores vulnerables". Arce enfrenta cargos de incumplimiento de deberes y mala conducta financiera, que conllevan una pena máxima de seis años de prisión. Ha negado todas las acusaciones, llamándose a sí mismo "un chivo expiatorio" y describiendo el caso como políticamente motivado.

Las acusaciones se centran en su mandato de una década como ministro de economía bajo Evo Morales, entre 2006 y 2017. Según un informe de Al Jazeera, "los fiscales alegan que Arce supervisó el desvío de aproximadamente $700 millones de un fondo estatal creado para canalizar ingresos del gas natural hacia proyectos de desarrollo para pueblos indígenas y agricultores campesinos" —las mismas comunidades que formaban la columna vertebral del movimiento político de Morales. El caso surgió por primera vez en 2015 cuando el fondo fue cerrado en medio de acusaciones de corrupción, pero las investigaciones se estancaron durante casi una década durante los años de gobernanza ininterrumpida del MAS. Solo con la elección de Paz los fiscales avanzaron.

El escándalo no se detuvo con el ex presidente. En marzo de 2026, la policía arrestó al hijo mayor de Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, después de una persecución por las calles de Santa Cruz, donde fue capturado intentando huir en un vehículo. Los oficiales incautaron más de $22,000 en efectivo en su residencia, junto con una camioneta Ford. Marcelo Arce Mosqueira enfrenta cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y daño económico al estado. Investigadores de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia identificaron 18 propiedades y 20 vehículos vinculados a él —activos que las autoridades dicen que no guardan relación con ningún ingreso legítimo. También había sido acusado desde 2023 de actuar como intermediario no oficial entre el estado y empresas privadas que competían por los lucrativos contratos de litio de Bolivia, comerciando con el nombre de su padre sin haber ocupado nunca un cargo público. Un tribunal boliviano posteriormente ordenó su detención preventiva durante 140 días en la prisión de Palmasola en Santa Cruz. Sus dos hermanos, Rafael y Camila, también están bajo investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y los fiscales han solicitado la detención preventiva de Rafael. Su paradero de ambos es desconocido.

La imagen que emerge es la de un ex presidente ahora tras las rejas, un hijo en prisión y una familia entera bajo investigación criminal, mientras que el hombre que les dio mentoria a todos, Evo Morales, dirige los bloqueos desde un escondite en el Chapare para evitar un juicio.

El Hombre Detrás de las Marchas ¿Orquestando el Caos?

Morales ha estado supuestamente dirigiendo la última marcha desde su escondite en los remotos trópicos de Bolivia, refugiado en las tierras altas durante el último año y medio, evadiendo una orden de arresto por cargos relacionados con su supuesta relación sexual con una niña de 15 años.

Los cargos contra él son serios y específicos. Morales está acusado de trata agravada de personas relacionada con una supuesta relación con una menor. Según los fiscales bolivianos, el supuesto contacto ocurrió a través de la "Guardia Juvenil" o "Generación Evo", un grupo establecido durante su presidencia. Según informes, nació un niño de la relación el 8 de febrero de 2016, con Juan Evo Morales Ayma listado como el padre en el certificado de nacimiento. La Fiscalía de Tarija ha recopilado más de 170 pruebas para respaldar los cargos.

Un tribunal penal en Tarija declaró a Morales en desacato después de que no se presentara al juicio. Las autoridades emitieron una orden de arresto que autoriza a las fuerzas de seguridad a detenerlo en cualquier lugar del país y evitar que salga de Bolivia. El tribunal también ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y el registro cautelar de sus bienes.

En lugar de enfrentar la justicia, Morales ha elegido una táctica diferente: escalar las acusaciones de una conspiración de la CIA para distraer de los cargos en su contra. En entrevistas televisadas y declaraciones a partidarios en la región del Chapare, Morales ha afirmado que la CIA y las fuerzas de seguridad bolivianas están preparando activamente una operación conjunta para "secuestrarlo". Ha alegado que tres helicópteros —que afirma estaban operados por la CIA— intentaron detenerlo, diciendo que "los disparos se realizaron en ráfagas" y que él "apenas escapó con vida". No se ha producido ninguna evidencia para sustentar ninguna de estas afirmaciones. Morales también ha enmarcado su situación legal en términos geopolíticos amplios, acusando a la administración Trump de orquestar una campaña más amplia para eliminar movimientos de izquierda en toda América Latina. "Quieren eliminar a todos los partidos de izquierda en América Latina", dijo a sus partidarios.

Morales ha llamado al caso políticamente motivado. Pero los analistas creen que Morales ya no tiene el poder para reunir apoyo masivo, sugiriendo en cambio que está alimentando las protestas puramente para evadir la justicia.

Las autoridades presidenciales han afirmado que las protestas están financiadas por el narcotráfico pero aún no han presentado formalmente ninguna evidencia y han acusado a intereses políticos vinculados a Morales de intentar "tomar por la fuerza" lo que no lograron obtener "en las urnas". El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, fue contundente: "No tienen una propuesta seria. Quieren volver al poder a través de la violencia".

Una Historia de Desafiar al Pueblo Boliviano

Para quienes conocen el historial de Morales, la maniobra actual encaja en un patrón familiar de colocar sus ambiciones personales por encima de la voluntad democrática de su país.

En febrero de 2016, se preguntó directamente a los bolivianos si Morales debería poder buscar un cuarto mandato en el cargo. Un voto "sí" exitoso habría permitido al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera postularse nuevamente. La propuesta fue rechazada por una mayoría del 51.3%.

Morales aceptó el resultado brevemente, luego se movió para deshacerlo. En septiembre de 2017, sus partidarios en el Congreso presentaron una demanda en el Tribunal Constitucional Plurinacional buscando revocar los límites de mandato de la constitución. Los partidarios de Morales afirmaron que el límite de mandato discriminaba al presidente y socavaba sus derechos políticos bajo los estándares regionales de derechos humanos. En noviembre, el tribunal falló a favor de su abolición, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión del tribunal sorprendió a los observadores tanto en Bolivia como en el extranjero. Transformó un mecanismo democrático —los límites de mandato— en un obstáculo legal que podía descartarse con base en los derechos políticos. Para la oposición, esto fue nada menos que una manipulación constitucional, ya que el tribunal había efectivamente anulado la voluntad del pueblo boliviano expresada en las urnas.

Continuó postulándose en 2019, y cuando los resultados de esa elección fueron disputados en medio de alegaciones de fraude, Morales renunció y huyó al exilio, solo para regresar cuando su aliado Arce ganó la elección subsiguiente. Ahora, con Arce fuera y una orden de arresto en su contra, Morales podría estar intentando un tercer acto: usar los disturbios callejeros para forzar la salida de un presidente que nunca pudo derrotar democráticamente.

"Una Operación de Rescate Geopolítico para una Red Autoritaria en Derrumbe"

Quizás la dimensión más alarmante de la crisis actual, según el gobierno boliviano, es el grado en que está siendo alimentada desde fuera de las fronteras del país.

En una amplia entrevista, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo expuso en términos explícitos lo que el gobierno cree que está sucediendo: un esfuerzo coordinado y multifacético de actores extranjeros para evitar que Bolivia pase la página de la era Morales.

En el centro de las alegaciones está Venezuela. Según información citada por el mismo ministro Lupo, Morales ha estado haciendo uso de vehículos registrados en Venezuela —con placas específicas identificadas por las autoridades— y que asociados en su círculo han viajado a Caracas para asegurar financiamiento. El propósito declarado de ese apoyo, argumenta el ministro, es devolver a Morales al poder para que Bolivia pueda servir como santuario para venezolanos que se han quedado sin opciones seguras en otras partes de la región. Lo que se presenta como un levantamiento popular, en esta lectura, es también una operación de rescate geopolítico para una red autoritaria en derrumbe.

La dimensión extranjera no se detiene en las fronteras de Venezuela. El ministro Lupo identificó a dos organizaciones políticas transnacionales —el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo— y alegó participación activa en la desestabilización de Bolivia.

El gobierno también ha apuntado directamente a líderes extranjeros que se han pronunciado públicamente. La publicación del presidente colombiano Gustavo Petro en redes sociales —en la que advirtió que cualquier acción contra Evo Morales "llenaría toda América Latina de sangre"— fue caracterizada por el ministro Lupo como una descarada interferencia en los asuntos internos de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha abordado formalmente los comentarios, y el gobierno los ve como confirmación de que la campaña contra la administración Paz tiene respaldo y coordinación internacional.

También tejidos en esta red de influencia extranjera, según el ministro, están grupos irregulares vinculados al narcotráfico. En la región del Chapare —bastión de Morales y el área donde permanece refugiado— los conflictos entre manifestantes y fuerzas de seguridad históricamente han proporcionado cobertura para el tránsito de narcóticos y la expulsión forzada de unidades antinarcóticos como UMOPAR. El gobierno sostiene que intereses criminales e intereses políticos han encontrado causa común en los disturbios actuales.

Fabricando un Mártir: El Complot para Hundir al País en un Caos Ingobernable

Subyacente a todo esto, Lupo describe lo que llama una sofisticada "guerra de desinformación": una operación psicológica coordinada en redes sociales diseñada para difundir narrativas falsas —incluyendo afirmaciones fabricadas sobre la privatización del agua y otros servicios básicos, y rumores de cambios constitucionales radicales— destinadas a asustar a bolivianos comunes y llevarlos a las calles. El objetivo, en su relato, no es el diálogo o la reforma, sino la fabricación de una muerte —un mártir cuyo asesinato podría encender una espiral de violencia y llevar al país a un caos ingobernable. "Están buscando una muerte", advirtió el ministro, para usarla como pretexto de escalada.

El costo económico de esta campaña respaldada por el extranjero, estima el gobierno, ya le ha costado a Bolivia más de medio punto de su PIB —un golpe castigador para una economía que ya estaba de rodillas.

La Comunidad Internacional Suena la Alarma, Washington lo Llama un "Golpe"

Los vecinos de Bolivia han respondido con una unanimidad inusual. Ocho gobiernos latinoamericanos aliados —de Argentina a Panamá— emitieron una declaración conjunta rechazando "cualquier acción destinada a desestabilizar el orden democrático".

El martes, Estados Unidos abandonó cualquier ambigüedad diplomática y nombró lo que está sucediendo en Bolivia de manera directa. El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, hablando en una conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas, dijo que había hablado personalmente con el presidente Paz y estaba "muy preocupado" por la situación escalante. Sus palabras fueron implacables.

"Que no quede ninguna duda", declaró Landau según un informe de Reuters. "Este es un golpe que está siendo financiado por esta alianza impía entre política y crimen organizado en toda la región". Expresó la esperanza y expectativa de que otros países sudamericanos se unan para repudiarlo formalmente, enmarcando la crisis de Bolivia no como una disputa doméstica sino como una amenaza regional a la gobernanza democrática. "Estoy muy preocupado por Bolivia", dijo, describiendo su llamada con Paz. "No puede ser que tengas un proceso democrático donde él fue elegido abrumadoramente por el pueblo boliviano hace menos de un año y ahora tienes manifestantes violentos bloqueando las calles".

La declaración marca una escalada significativa en la participación de EE. UU., yendo más allá de las expresiones anteriores de apoyo del Departamento de Estado a Paz a una caracterización directa y nombrada de los disturbios como una toma de poder antidemocrática financiada por redes criminales —lenguaje que se alinea precisamente con lo que el propio gobierno de Bolivia y el ministro Lupo han estado diciendo durante semanas.

El portavoz presidencial José Luis Gálvez dijo "hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar nuestra democracia", en una alusión directa a Morales.

Explotación Cínica de Quejas Populares Reales

Bolivia no está simplemente experimentando un movimiento de protesta. Está experimentando un intento de derribar un gobierno a través de estrangulamiento económico, violencia organizada, financiamiento extranjero y la explotación cínica de quejas populares reales —quejas que fueron creadas por la misma fuerza política que ahora busca capitalizarlas.

Los bloqueos de carreteras, una táctica largamente desplegada por movimientos sociales vinculados a Morales, han dejado varados alrededor de 5,000 camiones en carreteras, asfixiando ciudades populosas como La Paz y El Alto de suministros básicos y médicos críticos.

Rodrigo Paz asumió el cargo con un mandato para limpiar una catástrofe fiscal que tomó casi dos décadas crear. Eliminó subsidios que estaban sangrando casi mil millones de dólares al año. Restauró relaciones diplomáticas e invitó la inversión internacional. Su gobierno ahora enfrenta presión al ser expulsado del cargo por varios grupos que piden su destitución respaldados por aliados supuestamente en Venezuela, Colombia y Brasil.

Evo Morales, escondiéndose de una orden de arresto por trata en los campos de coca del Chapare, parece estar apostando a que el dolor de Bolivia puede ser su boleto de regreso. La pregunta para Bolivia —y para el hemisferio— es si las instituciones democráticas pueden resistir un intento más de un hombre que ya ha demostrado que anulará referéndums, llenará tribunales, movilizará redes criminales y ahora, aparentemente, invitará la interferencia extranjera para mantenerse en el juego.